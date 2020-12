Lamorgese positiva al Covid, caos in Cdm. Di Maio e Bonafede in isolamento

Tra le migliaia di casi di Covid-19 nel conto di lunedì 7 dicembre c’è anche un ministro: Luciana Lamorgese, titolare dell’Interno, risultata positiva al test e, come spiegano dal suo staff, asintomatica. La notizia cade come una bomba sul Cdm durante la riunione sul Recovery Fund già di per sé difficile, viste le tensioni tra il premier e Italia Viva. Lamorgese, che in mattinata si era sottoposta al tampone come fa regolarmente, insieme al suo staff, ogni settimana in via precauzionale, viene raggiunta dal suo medico: sei positiva, devi metterti in isolamento.Al tavolo del governo c’è un attimo di confusione: i ministri sono riuniti da ore per discutere del Pnrr e soprattutto della controversa governance della cabina di regia per il Recovery, tutti nella stessa stanza, anche se distanziati, con mascherine e con le finestre aperte di frequente. La riunione viene sospesa per una decina di minuti per consentire a Lamorgese di andar via e tornare a casa, intanto la notizia trapela e viene pubblicata da un quotidiano: i cronisti, che avevano visto andar via da palazzo Chigi un’auto, prendono d’assalto i telefoni dei portavoce che però, per lunghi minuti, squillano a vuoto. Intanto il Cdm riprende, poi, dopo una mezz’oretta, si ferma di nuovo: ci si riunirà ancora domani, ma prima bisognerà sanificare gli ambienti.

Cosa succede ora? Dopo la confusione si consultano le norme: in isolamento fiduciario finiscono i due ministri che erano seduti vicino alla titolare del Viminale, ovvero Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio – continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali e di governo, ci tengono ad assicurare dallo staff – mentre gli altri, che si trovavano a oltre due metri dall’ex prefetto, si sottoporranno in via precauzionale a un tampone nelle prossime ore.