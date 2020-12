In Provincia di Caltanissetta 59 nuovi positivi. Guarite 24 persone dal Covid.

CALTANISSETTA. Nelle ultime ore sono 59 le persone risultate positive al Covid in provincia di Caltanissetta. Il dato è fornito dall’Asp di Caltanissetta ed è riferito alle ultime 24 ore.

Nel bollettino del 24 dicembre si fa anche riferimento a tre pazienti dimessi, di cui due di Milena e uno di Riesi, mentre il numero di nuovi guariti è stato di 24. I nuovi positivi sono tutti in quarantena domiciliare. Di questi casi, 22 si registrano a Gela, 13 a Niscemi, 7 a Caltanissetta, 5 a Mussomeli, 4 a Milena (dove c’è la zona rossa), 3 a San Cataldo, 2 a Santa Caterina, 1 a testa a Resuttano, Campofranco e Acquaviva Platani.

Complessivamente le persone guarite dal Covid sono 24. Di queste, 24 sono di Gela, 4 di Riesi, 4 di Santa Caterina, 3 di Mazzarino, 2 di Niscemi, 2 di San Cataldo e 1 di Caltanissetta. Attualmente le persone in quarantena domiciliare in provincia di Caltanissetta risultano essere 766 pazienti, di cui 60 ricoverati, con 7 in terapia intensiva. Sono infine 81 le persone che sono decedute in Provincia a seguito del Covid.