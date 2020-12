FdI, Meloni: “Salvini vuole le elezioni o tornare con M5s?”

“Mi interessa capire se davvero Salvini considera possibile in questa legislatura tornare con i Cinque Stelle o fare un governo con il Pd o se, come me, ha un unico orizzonte possibile: andare al voto con il centrodestra. Questa e’ l’unica cosa che importa e sulla quale conto che spazzeremo via gli equivoci”.

Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui si dice “abbastanza stupita” dalle dichiarazioni di Matteo Salvini e avverte: “Se nasce un nuovo governo oggi dura tre anni, altro che ponte”. “Trovo un po’ anomalo che – nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo a un tavolo per coordinare le posizioni – senza avvertirci, prima si facciano aperture a un governo nel quale si prende in considerazione l’ipotesi di siglare un nuovo patto con Pd o M5s con l’obiettivo di far fuori Conte e, contemporaneamente, si annunci un colloquio con lo stesso Conte“, osserva Meloni, secondo la quale “e’ un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve una grande responsabilita’, da parte di tutti”.

L’iniziativa di Salvini per allargare il centrodestra anche ai piccoli e l’ipotesi che d’ora in poi si decida a maggioranza, “certamente e’ un fatto positivo, ma ribadisco, non mi e’ piaciuto che alcuni di loro, pur dopo l’intesa, non abbiano votato la nostra mozione unitaria sul Mes”, dice Meloni. “Il tavolo e’ una buona cosa ma bisogna dimostrare di voler stare assieme nei fatti. Poi sul voto a maggioranza non so cosa si intenda, ma e’ chiaro che non tutti hanno lo stesso peso”