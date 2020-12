Coronavirus, Musumeci: “In Sicilia attese 2.500 persone in primo periodo festività”

“Nella fase iniziale immaginiamo una media di 2500 persone che arriveranno in Sicilia con l’aereo per le festività natalizia. Abbiamo impegnato 157 medici nelle varie postazioni. Dobbiamo essere pronti al peggio ma io sono moderatamente ottimista: perché il Natale si può passare insieme ma senza essere in tanti a tavola, per sperare in un Natale 2021 migliore”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello MUSUMECI intervenendo a Rainews24.