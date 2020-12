Cine Manfredi il 4 gennaio cominceranno i lavori per farlo diventare anche teatro

MUSSOMELI – Cominceranno il 4 gennaio prossimo i lavori per l’adeguamento del cinema Manfredi e la sua trasformazione in cine teatro. Si aprirà dunque con una gran bella notizia il 2021 per la cittadina manfredonica. I lavori, grazie all’ulteriore finanziamento di € 215.122,07 da parte della Regione Siciliana, Assessorato ai Beni Culturali dietro progetto e richiesta dell’amministrazione comunali, sono rimasti aggiudicati a una ditta di Mussomeli. e consentiranno, finalmente è proprio il caso di dire, di dare piena attuazione alla denominazione cineteatro Manfredi, della storica struttura riaperta nel 2015 dopo un trentennio di chiusura e abbandono.

Realizzare i lavori quali i camerini per gli artisti e l’ampliamento del palco, consentiranno al cinema di ospitare anche opere teatrali, concerti, musical, recital e tutto ciò che attiene. Il che si tradurrà ovviamente in un accrescimento dell’offerta culturale.

I lavori saranno consegnati entro la prossima primavera e si confida che, col superamento della pandemia in corso, il cineteatro possa tornare a funzionare a pieno regime, con film di prima visione come avveniva sino a prima della pandemia e, appunto, l’inaugurazione di una stagione teatrale che possa dare rispondenza alle richiesta degli appassionati.

Il cineteatro, infatti, è gestito con professionalità da una società che cura anche il teatro Eschilo di Gela, e non sembra fuori dal mondo ipotizzare nel prossimo futuro un gemellaggio con la città del golfo circa gli spettacoli teatrali che lì vengono rappresentati, per poi replicarli anche a Mussomeli. E non si esclude neppure l’avvio di una scuola di teatro. A tale proposito a suo tempo il noto attore nativo di Mussomeli, Vince Riotta, che ha recitato anche con le star di Hollywood, avevano dato la propria disponibilità in tal senso.

“Sarebbe per noi un onore e una grande opportunità per i nostri giovani e più in generale per tutti coloro che amano il teatro –dice il sindaco Catania- poter contare su un professionista del calibro di Vince Riotta per aprire una scuola di recitazione nel Vallone”.

Ricordiamo che da proprietà privata qual era, il cinema ubicato in piena Terravecchia, venne acquistato dal Comune, retto all’epoca dal sindaco Gioacchino Imbornone. L’amministrazione a suo tempo Valenza annunciò la concessione di un finanziamento di 3,2 milioni di euro per il suo recupero. L’amministrazione Calà il 29 luglio del 2010 consegnò la struttura alla ditta che eseguì i lavori di ristrutturazione. Il finanziamento ammontava a 3.150.000 euro. La gestione del cinema fu quindi affidata a maggio del 2015 alla ditta Epos di Gela che aveva ottenuto un punteggio altissimo da parte della Commissione giudicatrice, pari a 94,5 su 100.

FONTE “La Sicilia” Roberto Mistretta