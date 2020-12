Campofranco. Il sindaco ha espresso vicinanza alla comunità di Milena dichiarata “Zona Rossa”.

CAMPOFRANCO. La notizia che Milena, comune vicino e confinante con Campofranco è stato dichiarato “zona rossa” a causa dell’alto numero di esiti positivi (circa 60) ai tamponi effettuati nelle ultime ore ha fatto si che la vicina Campofranco esprimesse tutta la propria vicinanza alla comunità milenese.

Il sindaco Rino Pitanza (nella foto) ha inteso sottolineare che, in un momento così difficile come quello che sta vivendo Milena, s’è voluto manifestare tutta la vicinanza da parte del primo cittadino e di tutta la comunità campofranchese.

“Al Sindaco di Milena ho espresso la mia vicinanza – ha concluso Pitanza – e quella di tutta Campofranco rimanendo a disposizione per qualsiasi cosa si possa operare in sinergia per contrastare questo evento”.