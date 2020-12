Campofranco. Il M5S: “Disavanzo di 1,7 milioni di euro comporterà taglio alla spesa corrente che ricadrà sulla nostra comunità”.

CAMPOFRANCO. Minoranza consiliare del M5S particolarmente critica sul piano politico nei confronti dell’amministrazione comunale in occasione del consiglio comunale odierno.

In una nota pubblicata nella sua pagina ufficiale di Facebook, il M5S campofranchese ha rimarcato: “È stato da poco approvato dalla maggioranza consiliare il bilancio preventivo 2020 con un disavanzo di oltre 1.700.000 €.Questo ovviamente comporterà un taglio alla spesa corrente che ricadrà direttamente sulla nostra comunità”.

Premesso ciò, il M5S ha rilevato: “Abbiamo cercato di far notare come sia già assurdo votare a fine anno un preventivo riguardante la stessa annualità con l’aggravante della mancata approvazione del rendiconto 2019 nonché con in groppone i costi relativi al commissario ma non è servito a nulla. Non approvare un bilancio secondo i termini di legge limita fortemente la spesa e la programmazione dell’amministrazione ma evidentemente tutto ciò sta bene alla stessa amministrazione che nei 3 anni passati non è mai riuscita ad approvare in tempo nessun bilancio”.

Secondo i Cinque Stelle, “Oggi si aggiunge questo nuovo record storico che insieme alla mancanza di liquidità in cassa e all’incapacità di riscossione del Comune va ad aggravare ancor di più la situazione economica e finanziaria del nostro paese”.