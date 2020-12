SP 20 Mussomeli-Sutera liberata dal fango

(Da Tonino Calà) – Finalmente libera dal fango la SP 20 Mussomeli-Sutera, grazie all’impegno e all’interessamento del Comitato viabilità negata del Vallone, nella persona del signor Francesco Amico, che ha interessato il sindaco di Sutera dott. Totò Grizzanti, il vice sindaco Pietro Alongi, il capo degli operai della Provincia Di Carlo, il geometra Aronica e l’ing. Denaro dello stesso Ente. Si esprime un sentito ringraziamento nei confronti dei soggetti istituzionali e delle persone che fattivamente sono intervenute per rendere transitabile e in sicurezza la SP 20, nella speranza che i tanti pendolari – insegnanti, operatori sanitari, commercianti, impiegati, operai e altri – non debbano preoccuparsi per la loro incolumità nell’esercizio del loro quotidiano diritto al lavoro e di altri diritti di libera, sana e sicura circolazione nel nostro territorio. Auspichiamo una quotidiana e regolare manutenzione della strada e ribadiamo il nostro apprezzamento per la sensibilità mostrata dai soggetti istituzionali e non.