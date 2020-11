Zona arancione, Mancuso (FI): “La Sicilia non è la Cenerentola economica d’Italia”

“È giusto pensare al diritto alla salute e a tutelare il benessere dei cittadini e come abbiamo sempre fatto però avere considerato la Sicilia come la Cenerentola del mondo economico e imprenditoriale è veramente un segno di ignavia inaudita”.

Lo ha detto il deputato Michele Mancuso. “Peggio ancora, questo rinvio di 1-2 giorni dall’applicazione del DPCM significa rimettere di nuovo in moto le masse che dal nord cercheranno a tutti i costi di raggiungere di nuovo le isole e il Sud Italia. Un atto che va assolutamente e condannato. Bisogna ribadire anche i danni economici ai bar, ristoratori e tutti gli esercenti”.

Il deputato all’ARS prosegue ricordando “una categoria che oggi viene dimenticata ma che, invece, dovrebbe essere assolutamente tutelata. Sto parlando delle startup dei giovani e di tutti coloro i quali hanno avviato una nuova attività di impresa che hanno fatto degli investimenti inauditi e incredibili per metterle in moto. Oggi, invece, vengono poste ai margini perché, non avendo uno storico, non possono essere considerate valide di incentivi e contributi economici previsti dal “Decreto Ristori”.

Queste – ha concluso l’onorevole – sono tante problematiche che un Governo Nazionale e che i nostri rappresentanti siciliani al governo Nazionale devono affrontare perché altrimenti dovranno accettare di passare alla storia come “gli ignavi di sempre”, quelli che hanno fatto sì che una ragione già piegata in due dei tanti problemi venga finalmente portata KO. E questo sarebbe un danno soprattutto per il futuro delle nostre generazioni.