Sicilia, M5S: “Indecente il silenzio di Musumeci su aumento pensioni Ars”

“Il silenzio di Musumeci sul vergognoso aumento delle pensioni e delle buonuscite, messo in atto per sé stessi dalla stragrande maggioranza dei deputati dell’Ars, di sicuro non da quelli del M5S, è a dir poco indecente”. Così i deputati del M5S all’Ars. “E’ passato quasi un mese dal termine ultimo entro il quale i parlamentari dell’Ars potevano firmare per concedersi l’aumento della pensione e della buonuscita e ancora ai siciliani non è dato sapere se anche il presidente della Regione ha ritenuto opportuno concedersi questo regalo – aggiungono – Comprendiamo che giustificare un’operazione del genere, in un momento tragico come questo, quando dai palazzi del potere dovrebbero partire segnali di natura diametralmente opposta, è molto difficile per tutti.

Musumeci, però, ha il dovere morale di essere trasparente di fronte a tutti i siciliani, specie con coloro che lo hanno votato. Non ci vuole molto, dica solo se anche lui ha firmato, basta un sì o un no. Se il presidente spera di cavarsela trincerandosi dietro al silenzio ha fatto male i suoi conti: il M5S continuerà a chiedergli notizie in merito all’eventuale aumento fin quando non avrà una risposta”.