San Cataldo. Passeggiata ecologica di Lega Giovani; ripulito il quartiere di Santa Germana.

SAN CATALDO. Passeggiata ecologica a San Cataldo con la sezione Lega della nostra città. I ragazzi della Lega giovani hanno dato una bella ripulita al quartiere di Santa Germana riempiendo un camioncino di rifiuti. Molti i cittadini che si sono complimentati per l’iniziativa.

C’è da dire che, nella circostanza, Giuseppe Torregrossa, commissario cittadino Lega Salvini Premier sezione di San Cataldo, elogiando l’operato, ha sottolineato: “Ancora una volta orgoglioso della mia squadra! È bastata una segnalazione e dopo donazioni varie di guanti sacchetti e mezzi le braccia le ha messe la sezione cittadina della Lega”.

All’evento erano presenti anche il vicecapogruppo per la lega alla Camera dei deputati on. Alessandro Pagano il commissario provinciale per Caltanissetta Oscar Aiello il responsabile social per la provincia di Caltanissetta Vincenzo Sena, oltre ai ragazzi della lega giovani sancataldese coordinati dal Responsabile Lega Giovani per San Cataldo Andrea Prizzi.

“Numerosi cittadini ci hanno ringraziato ma noi abbiamo voluto dare soltanto un buon esempio del resto buttare i rifiuti sotto casa è da stupidi a buon intenditore poche parole! Lega San Cataldo è aperta ad ogni segnalazione di qualsiasi problematica; non abbiamo la bacchetta magica ma siamo forniti di tanta buona volontà ed educazione”; amiamo il nostro paese e il nostro progetto è riportarlo al suo vecchio splendore”.