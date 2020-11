Salvini: “Il Centrodestra unito pesa di più”

“Perche’ una federazione del centrodestra? “Perche’ uniti contiamo di piu’ – risponde il leader della Lega Matteo Salvini al Gazzettino – Se ciascuno rinuncia a un pochino del suo e ci mettiamo insieme, sia dentro che fuori dal Parlamento, abbiamo piu’ forza. Per esempio, sullo scostamento di bilancio, se il taglio dell’Iva e il bonus a fondo perduto alle imprese diventano una battaglia di tutti, si vince piu’ facilmente che combattendo singolarmente”.

Su Berlusconi e l’appoggio al governo: “L’ho sentito anche ieri e non voglio pensare che ci siano pezzi di Fi pronti a fargli da stampella. Il centrodestra e’ maggioranza nel Paese, non e’ interesse di nessuno perdere. Altro e’ – osserva – far passare alcune nostre idee all’attuale Governo: su questo la federazione puo’ essere utile”.

Quanto al cambio al vertice della Liga Veneta, Salvini spiega che “era stato previsto da mesi, per tutta Italia. Le polemiche sono totalmente prive di senso”. Il nuovo segretario? “Tutti i nomi di cui ho letto sui giornali sono di persone stimate e stimabili – risponde – Fortunatamente nella Lega in Veneto c’e’ l’imbarazzo della scelta. Quando sara’ il momento, sentiro’ Zaia, i commissari provinciali, i consiglieri regionali, i parlamentari e i sindaci. Dopodiche’ onore e onere del segretario e’ prendersi la responsabilita’ della scelta”. Con Zaia, dice ancora Salvini, i rapporti sono positivi: “Ci sentiamo un giorno si’ e un giorno no, per me governatori e sindaci vengono prima di deputati e senatori”.