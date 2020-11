Rassegna Stampa. Video di Angela da Mondello, seconda denuncia per la donna, chiuso autolavaggio

Una seconda denuncia è scattata per Angela Chianello, 41 anni, conosciuta come Angela da Mondello, la donna diventata famosa per aver detto in un’intervista alla tv nel giugno scorso sulla spiaggia di Mondello a Palermo “Non ce n’è coviddi”

Il provvedimento è stato emesso dai carabinieri che dopo la pubblicazione del video su Facebook e Youtube sono risaliti all’autolavaggio alla Guadagna dove sono state girate alcune scene.

I militari hanno identificato e denunciato, a vario titolo, quattro persone per l’organizzazione e la rappresentazione di uno spettacolo non autorizzato. Fra i deferiti alla Procura oltre ad Angela Chianello, due componenti di un gruppo musicale e al proprietario di un autolavaggio della zona, area privata adibita a luogo di registrazione.

Sono scattate anche le sanzioni previste dalla norme anti covid e per l’autolavaggio la chiusura di cinque giorni La donna che ha decine di migliaia di follower su Instagram, stava registrando con altri giovani un video musicale ballando al ritmo della musica con un testo che riprende la sua famosa frase.

Il video musicale ritrae un gruppo di persone intente a cantare e ballare a distanza interpersonale ravvicinata e senza mascherine. Per l’attività di autolavaggio è scattata la chiusura per 5 giorni e la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione della normativa anti-Covid. E’ in corso l’identificazione degli altri partecipanti al video.