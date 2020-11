M5s, Di Battista: “Io eretico? Credo nei valori del Movimento”

“Credo nel Movimento, nei suoi valori, nella sua identita’ e sono convinto che prendere posizioni nette, dure, ribadire le nostre regole e rafforzare, con inflessibilita’, la linea della ‘pulizia etica’ delle Istituzioni sia il solo modo per dare futuro al Movimento e al Paese”. Lo scrive Alessandro Di Battista. “Negli ultimi mesi per le mie posizioni – evidentemente dissimili da quelle assunte da parte del ‘gruppo dirigente’ – sono stato definito eretico, dissidente. Hanno scritto che le mie idee erano minoritarie, che mi trovavo all’angolo, non considerato. Leggo di fantomatici piani per isolarmi (tra l’altro mai smentiti) perche’ rappresenterei una minaccia.

Ho solo chiesto il rispetto assoluto per quel 33% conquistato con l’impegno ed il sudore di migliaia di attivisti (anche del mio che feci campagna elettorale da non candidato) e un atteggiamento intransigente nei confronti dei soliti boiardi di Stato che sembrano intoccabili. Risultato? E’ stato detto, scritto e lasciato trapelare che fossi contro Conte, nostalgico di Salvini (proprio io che lo attaccavo – quasi in solitudine – quando era potente e prima che si dimostrasse un politico dozzinale qual e’) e che volessi minare il governo. Tutto questo solo perche’ cercavo di rafforzare il Movimento difendendo i successi e ammettendo gli errori”, nota.