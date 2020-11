L’inventrice di “A Mondello non ce n’e’ coviddi” gira clip senza autorizzazoni: denunciata Angela Chianello

La polizia ha denunciato Angela Chianello e il suo web manager, palermitani di 41 e 36 anni, per avere realizzato a Mondello, in qualita’ di promotori e organizzatori, un video-clip musicale “occupando abusivamente ed arbitrariamente un’area demaniale marittima in concessione, tenuto peraltro in assenza della prescritta licenza di P.S. e dell’agibilita’ dei luoghi”. L’organizzazione, la promozione e lo svolgimento dell’evento / spettacolo musicale e’ stata svolta in violazione della vigente normativa di contenimento del contagio del virus Covid-19. Gli agenti del commissariato Mondello, in virtu’ di quanto ricostruito anche attraverso l’acquisizione di filmati, video e notizie dai principali social network e da alcune testate giornalistiche on line, hanno ricostruito come, ieri mattina, intorno alle 7, un nutrito gruppo composto da circa 20 persone fosse intento a ballare e cantare senza indossare dispositivi di protezione individuale e in violazione del distanziamento sociale.

In particolare, le persone riprese in un video presto divenuto virale, alla presenza di “Angela da Mondello”, hanno intonato una canzone-ritornello ispirata alla frase pronunciata dalla Chianello agli inizi di questa stagione estiva secondo la quale “A Mondello non ce n’e’ coviddi”. La frase era stata pronunciata nel corso di un’intervista di pochi secondi mentre si trovava in spiaggia a Mondello con i suoi familiari all’inizio della stagione estiva; “la colorita espressione – sottolinea la polizia – avrebbe reso alla donna una forte popolarita’ tanto da aver creato una sorta di vero e proprio brand anche a fini economici”. Chianello, assieme a colui che si e’ accreditato suo web-manager – agente, in virtu’ delle immagini e video acquisiti dal web, risultano avere disatteso l’obbligo di indossare i Dpi, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatto accesso a un’area pubblica in violazione del divieto di assembramento, svolto una manifestazione in forma dinamica senza osservare le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento del contagio da Covid-19, violando infine il divieto di tenere spettacoli anche all’aperto.