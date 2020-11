Il Fatto dei Piccoli. La rassegna stampa spiegata ai bambini

Aiutare i bambini a comprendere il mondo che ci circonda spiegando loro le notizie più importanti.

Reddito di Cittadinanza, elezioni, migranti, Didattica a distanza, DPCM sono solo alcuni dei “temi caldi” da spiegare.

Ma come fare?

Ilaria Beretta detta «Illy», 27 anni, giornalista professionista con all’attivo una serie di collaborazioni soprattutto con periodici destinati a bambini e ragazzi, ha deciso infatti di provare a raccontare anche ai più piccoli (il target è quello compreso tra i 7 e i 12 anni) i fatti di cronaca che di solito vengono riservati solo ai «grandi»: persino quelli più complicati o difficili da spiegare.

Ogni sabato – in una puntata audio di 10 minuti circa – «la giornalista Illy» (https://lenotiziedellailly.it/) illustra con linguaggio appropriato alcune notizie apparse durante la settimana sui media, italiani ed esteri, in una specie di rassegna stampa in miniatura. Accanto a fatti curiosi e di costume, in ogni episodio vengono selezionate alcune notizie «importanti» – di politica, esteri, cronaca e sport – nella convinzione che anche i baby-ascoltatori hanno interesse, anzi diritto a conoscere e comprendere le grandi questioni degli adulti: quelle di un mondo che presto sarà il loro.

Il segreto è un linguaggio adeguato al target e argomenti di grande attualità, proprio quelli che si ascoltano al telegiornale durnate il pranzo.

Il suo motto è: “L’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli”.