Elezioni Usa 2020, Biden avanti in Georgia e Pennsylvania

oe Biden è in testa in Pennsylvania, che vale 20 voti elettorali, con quasi seimila voti in più. Secondo la Cnn, dopo l’ultimo aggiornamento arrivato dal Keystone State, il candidato democratico ha 3.295.304 voti (il 49,4%), contro i 3.289.717 (il 49,3%) di Donald Trump.



Qualche ora prima, Biden era passato in testa anche in Georgia, uno dei pochi stati che ancora deve essere assegnato e che può avere un peso determinante nelle elezioni Usa 2020. Biden, riferisce l’emittente, secondo i risultati live è avanti di 917 voti in Georgia, che vale 16 voti elettorali..