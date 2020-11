Covid, Sicilia: nuovo record di contagi, 1.322 casi e 25 morti

INuovo record di contagi in 24 ore per la SICILIA, che ieri e’ stata inserita in zona ‘arancione’ da una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: tra ieri e oggi i nuovi contagi sono stati 1.322, scoperti grazie a 9.497 tamponi. I dati sono contenuti nel report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanita’. Il bollettini del ministero registra anche 25 decessi e 289 guarigioni.

Al momento sull’Isola si contano 18.526 positivi. Crescono gli ospedalizzati in via ordinaria e in terapia intensiva: nel primo caso si e’ passati dai 1.105 di ieri ai 1.147 di oggi, nel secondo il numero di pazienti ospedalizzati e’ passato da 148 a 157