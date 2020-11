Covid, Prestigiacomo (FI): Commercianti ancora senza “Ristori”

“Sono passati 5 giorni dall’annunciato ‘ristoro day’ ma per molti commercianti si e’ rivelato un ‘sola day’. Sto raccogliendo le lamentele di numerosi esercenti sul fatto che la promessa del presidente Conte e del ministro Gualtieri (‘I ristori avverranno il 15 novembre’) e’ stata disattesa.

Nonostante tutto fosse in regola, non un euro e’ ancora giunto nei loro conti correnti. Come al solito questo governo e’ assai abile a creare narrazioni e aspettative, pessimo nel renderle concrete.

Di fronte a questa situazione, che per molti significa vita o morte per le aziende, serve fare un esercizio di chiarezza. Il governo abbia il coraggio di rendere pubblico quotidianamente un report dei fondi accreditati. Dicano giorno dopo giorno quanto hanno ‘ristorato’.

È una questione di correttezza, lealta’ e coerenza”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.