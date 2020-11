Sono 1.423 i casi Covid in piu’ in Sicilia, dove da oggi scattano gli stretti limiti previsti per l’area arancione. Una cifra impressionante che fa salire a 19.513 gli attuali positivi: 1.157 i ricoverati con sintomi, 159 in terapia intensiva (+2) e 18.197 in isolamento domiciliare. Sono 628 i deceduti, 34 in piu’ rispetto a ieri, mai cosi’ tanti in questa seconda ondata; 28.825 i casi totali e 8.684 i dimessi guariti, con un incremento di 9.525 di tamponi effettuati.