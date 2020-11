Covid: il sindaco di Gela chiude le scuole e le piazze

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha firmato un’ordinanza con la quale ha sospeso per 10 giorni le lezioni e interdetto da venerdi’ a domenica diverse piazze e strade dove nel weekend appena trascorso si sono venuti a creare gli assembramenti. La decisione e’ giunta dopo un’intera giornata di incontri tra il primo cittadino e componenti della giunta con dirigenti scolastici, Prefettura di Caltanissetta – alla presenza del comitato per l’ordine e la sicurezza – ed Asp di Caltanissetta. A Gela attualmente i positivi sono 527, di questi 36 si trovano ricoverati.

Le classi in quarantena, dopo lo screening dello scorso weekend durante il quale sono stati evidenziati 15 casi di positivita’, sono passate da 9 a 24. Non solo blocco della didattica ma anche chiusura del mercato settimanale e di quello rionale. Una intensa giornata di incontri in videoconferenze e poi la decisione finale.