Covid, Conte: “Siamo al lavoro su piano operativo per distribuire i vaccini”

“Il Ministero della Salute, su mia richiesta, sta gia’ lavorando a un piano operativo per la distribuzione dei vaccini, cosi’ che quando inizieranno ad arrivare le prime dosi potremo procedere in modo organizzato, secondo un piano prestabilito, ordinato”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni in corso al Senato sulla situazione epidemiologica e sulle prossime misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

“Ragionevolmente – ha indicato – prevedo che favoriremo le fasce della popolazione piu’ fragili, vulnerabili e gli operatori piu’ esposti al pericolo. Tra le fasce piu’ vulnerabili, il Governo considera anche le persone piu’ anziane: sono i nostri cari, che hanno realizzato la ricostruzione del Paese dalle rovine del Secondo conflitto mondiale. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, che con laboriosita’ e spirito di iniziativa hanno consentito al nostro Paese di vivere il miracolo economico che ci ha proiettato tra le potenze piu’ avanzate del Pianeta, membri del G7”. f