Covid, Berlusconi: “Ora unità, ma aspetto fatti concreti”

No, mai un governo “con forze a noi incompatibili” ma disponibilita’ a lavorare sull’emergenza Covid: lo ribadisce Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera.

“La situazione sanitaria forse non e’ mai stata cosi’ grave, la seconda ondata – un pericolo sul quale avevo messo in guardia – ci ha investito in pieno. Le conseguenze sono drammatiche anche perche’ non ci hanno dato ascolto, per esempio rifiutando di utilizzare i fondi che l’Europa ci mette a disposizione con il Mes per rinforzare il sistema sanitario. Gli effetti economici dei provvedimenti di chiusura sono gravissimi per molte categorie. Cos’altro occorre”, afferma Berlusconi, “per far capire a tutti che questa deve essere la stagione dell’unita’ e della responsabilita’?”.

L’apertura di Zingaretti sulla proposta del doppio relatore e’ apprezzata da Berlusconi, “ma devono seguire fatti concreti e comportamenti coerenti. Fermo restando che il Pd e Forza Italia sono alternativi per valori, programmi e cultura politica e che la nostra collocazione all’opposizione non cambia”. Dal Governo invece si attendono segnali piu’ concreti: “Con il presidente Conte, non da oggi, i rapporti sono molto cortesi. Questo pero’ e’ il momento di passare dalla cortesia formale, che e’ un fatto personale apprezzabile, alla disponibilita’ politica”, sottolinea Berlusconi. Forza Italia votera’ il prossimo scostamento di bilancio?

“Siamo disponibili, ma naturalmente a certe condizioni. Voteremo lo scostamento – spiega Berlusconi – se servira’ per esempio a dare immediato indennizzo a chi ha dovuto chiudere la propria attivita’, a pagare finalmente i debiti della pubblica amministrazione, a coprire un semestre bianco fiscale, sospendendo i pagamenti verso lo Stato almeno per chi e’ in difficolta'”.