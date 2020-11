Coronavirus, PD: “Chiusure domenicali in Sicilia? Ultima schizzofrenia di Musumeci”

“Siamo di fronte all’ennesima ‘schizofrenia normativa’ di Musumeci, che ormai è ‘un presidente nel pallone’: dice una cosa e poi fa l’esatto contrario. Fino a domenica scorsa il governo regionale aveva ‘aperto tutto’. Adesso Musumeci firma un’ordinanza che ‘chiude tutto’ nei giorni festivi e domenicali, anche i supermercati, e vieta alle attività di ristorazione la vendita diretta di cibi da asporto: è permessa solo la ‘consegna di prodotti alimentari a domicilio’, che per le attività commerciali significa minori incassi e maggiori spese”. Lo dicono il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Lupo, e il parlamentare regionale dem, Antonello Cracolici, in merito alle disposizioni contenute nell’ultima ‘ordinanza Covid’ firmata dal presidente della Regione.

“Presidente Musumeci – aggiungono Lupo e Cracolici – per una volta segua il nostro consiglio: si limiti ad applicare in Sicilia le disposizioni del Dpcm nazionale perché ogni volta che lei modifica qualcosa, sono i siciliani a piangerne le conseguenze”. L’ordinanza firmata il 19 novembre dal presidente della Regione Nello Musumeci, prevede “nei giorni festivi e domenicali la chiusura di tutte le attività commerciali autorizzate, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccheria”; “rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”.