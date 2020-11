CCNL Telecomunicazioni, conclusa la trattativa per il rinnovo. Uilcom,Profeta: “Tappa importante”

Si è conclusa nelle prime ore del mattino la trattativa per il “ RINNOVO del CCNL delle TELECOMUNICAZIONI” , con la stretta finale relativa al trattamento economico. Il Contratto entrerà in vigore dopo la consultazione con i Lavoratori e lo scioglimento della riserva sul Testo prodotto e scadrà il 31/12/2022.

Sergio Massimo Profeta, Segretario Generale UILCOM (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione), sottolinea: “Una tappa importante raggiunta in un contesto socio-economico del Paese dove i 130.00 addetti delle telecomunicazioni, stanno assolvendo al compito per garantire un servizio pubblico essenziale come quello della trasmissione dei dati e servizi per milioni di italiani.

Oltre al ristoro economico che nel biennio produrrà un incremento di oltre 2.000,00 euro, il valore della contrattazione sta nella prospettiva della Costituzione del Fondo Sociale di Settore e del protocollo dedicato alla regolamentazione del mondo dei Call Center, due pilatri su cui fondare il processo di digitalizzazione e di nuova infrastruttura di Rete che il comparto sarà chiamato ad affrontare a breve.

La sintesi raggiunta fonda le sue basi sulla tenuta complessiva della “Filiera” e si articola sull’aggiornamento al contesto normativo attuale, il rafforzamento delle relazioni industriali con l’introduzione della “clausola di esigibilità”, la disciplina delle nuove competenze e della classificazione del personale, il recepimento del protocollo sul Lavoro Agile e l’investimento di prospettiva, relativo alla costituzione del “Fondo di Solidarietà di Settore,” che dovrà trovare collocazione nei dispositivi di Legge.

Per quanti riguarda il “Trattamento Economico”, questo si compone di un importo di 100,00 che andrà sull’importo del cedolino e di quote a carico delle Aziende, a vantaggio del lavoratore versate sul Fondo Di Previdenza Complementare TELEMACO, nonché al recupero degli istituti diretti e indiretti relativi ai 13,00 euro come Elemento Retributivo Separato.

Un importante risultato conseguito dopo un lungo periodo di confronto e terminato dopo quasi 20 ore di trattativa. Ora la parola passa ai lavoratori.