Caltanissetta: Gambino al fianco dei territori a rischio “stoccaggio amianto”

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e l’assessore Marcello Frangiamone si affiancano al coro di protesta contro la trasformazione delle aree di Bosco e Milena a zona utile allo stoccaggio dell’amianto.

A manifestare la solidarietà e impegnarsi attivamente per bloccare il decreto assessoriale regionale è avvenuto un incontro nella sala gialla del Comune di Caltanissetta.

Erano presenti, come promotori dell’incontro, il collettivo Letizia, il meetup San Cataldo 5 Stelle, alcuni cittadini Milena e, per rappresentanza, No Serradifalko e WWF Sicilia centrale.

“Abbiamo verificato la totale disponibilità dell’amministrazione nissena” ha sottolineato soddisfatto Adriano Bellanca del Meet Up San Cataldo 5 Stelle

“Chiederò immediatamente ai miei colleghi sindaci di Bompensiere, Milena Mussomeli, Serradifalco e ai commissari straordinari di San Cataldo di stendere una comune richiesta indirizzata all’assessore regionale Cordaro perché decreti ritiro del precedente provvedimento con il quale si restituire gli impianti stoccaggio dell’amianto a bosco e Milena” ha affermato il sindaco Roberto Gambino.

“Siamo in attesa alla risposta all’assessore Cordaro alla nostra richiesta di incontro – afferma Gianfranco Cammarata del collettivo Letizia – in caso di risposta positiva ci recheremo a Palermo insieme ai sindaci dei territori interessati. Riteniamo molto bella all’alleanza che è venuta a determinarsi fra le richieste per provenienti dalla società civile e la loro rappresentanze cittadine”.