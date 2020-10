USA: duello Trump – Biden lo vince la moderatrice

A leggere i social media, il vero vincitore del dibattito presidenziale della scorsa notte in America è stata Kristen Welker, la giornalista della Nbc che ha imposto i tempi al presidente Donald Trump e allo sfidante democratico Joe Biden. Sono stati, infatti, oltre 125.000 i tweet sulla giornalista, diventata la seconda donna afroamericana a moderare un dibattito presidenziale, dopo Carole Simpson, dell’Abc, nel 1992. Lo stesso presidente Trump, che alla vigilia l’aveva definita “terribile e parziale”, l’ha elogiata pubblicamente: “Rispetto molto il modo in cui sta gestendo la cosa, lo devo ammettere”, ha detto Trump.

E pochi minuti dopo la conclusione del secondo e ultimo dibattito presidenziale, Chris Wallace della Fox News, che aveva moderato il primo, ha ammesso ai suoi spettatori: “Sono geloso”. Il dibattito andato in onda la scorsa notte non è stato, infatti, segnato da insulti e continue interruzioni, come quello del 29 settembre, anche perchè Welker ha potuto spegnere i microfoni ai due sfidanti. “Avete due minuti, senza interruzioni”, ha ricordato Welker ai candidati durante i 90 minuti di dibattito, consentendo loro anche scambi, ma evitando che sfuggissero di mano.