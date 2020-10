Stasera alle 19 vertice urgente sulla scuola a Palazzo Chigi.

E’ previsto stasera alle ore 19.00 un vertice di Governo a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte ha convocato i capidelegazione dei partiti di maggioranza per discutere di scuola, visto l’aumento esponenziale del contagio.

Sul tavolo il dilemma su come gestire la scelta di non chiudere le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ma nello stesso tempo la necessità garantire ai governatori la possibilità di decretare le lezioni online per tutti gli studenti, nei territori più sotto pressione per il virus come ad esempio la Lombardia e la Campania.

In quest’ultima regione oggi il governatore Vincenzo De Luca ha chiuso fino al 14 novembre per la prima volta in Italia anche le scuole dell’infanzia.