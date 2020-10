Nelle ultime 24 ore in Sicilia 298 nuovi casi di positività con 4 mila tamponi in meno. Otto casi in provincia di Caltanissetta.

Sono 298 i casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un numero che, sostanzialmente è stabile, in negativo, rispetto a quello di ieri quando i casi erano stati 297.

Tuttavia, il numero odierno di positivi va rapportato ad un numero inferiore di tamponi (circa 4 mila). Un dato che conferma, tramite il report quotidiano del Ministero della Salute, che il Covid è ben lungi dall’abbassare la guardia in Sicilia dove ci sono stati anche tre decessi (339 il totale dall’inizio della pandemia).

Le persone positive in Sicilia attualmente è di 4682, di cui 4236 in quarantena domiciliare, 404 ricoverate in ospedale, 42 in terapia intensiva. Sono invece 9.592 le persone risultate positive al Covid 19 in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia con 4.751 guariti, 4682 attualmente positivi e 339 deceduti.

La distribuzione dei casi per provincia vede quella di Palermo registrare 109 casi, Catania 71, Messina 60, Siracusa 29, Ragusa 13, Caltanissetta 8, Enna 4, Trapani 3, Agrigento 1.