Lettera aperta. La protesta dei genitori della 5C della Sciascia: “I nostri figli diserteranno l’aula, no allo smembramento”

I genitori della classe 5 C primaria del Circolo Didattico Statale Leonardo Sciascia in data 08/10/2020 di comune accordo hanno deciso, in forma di protesta, di far disertare l’ingresso in aula ai propri figli. L’ astensione, che è ancora in atto, si è resa necessaria al fine di manifestare il disappunto della classe che, così come molte altre classi, ancora oggi, non vede garantito il loro diritto allo studio . Si è più volte tentato, sia a livello personale che tramite l’organo preposto a tale funzione (Consiglio di circolo) di affrontare la problematica per risolverla in maniera bonaria, ma non avendo avuto alcun riscontro risolutivo, l’astensione è parsa l’unica via percorribile per provare a far valere le nostre ragioni.

In particolare gli l’interrogativi ai quali non abbiamo avuto risposte esaustive e soddisfacenti, riguardano le ragioni per cui tutti gli altri istituti sono riusciti in un modo o nell’altro, rispettando le norme anti covid a permettere la ripresa dell’anno scolastico in maniera pressochè regolare senza alcuna limitazione dell’offerta formativa, e senza andare incontro allo smembramento di quasi tutte le classi così come si prospetta nel nostro circolo. Ed ancora non si comprende il motivo per cui non si è provveduto ad uno svuotamento delle aule dai mobili arredo (Armadi, cattedre ingombranti, lavagna) così come prescritto dal decreto, ovvero il motivo per il quale è stato individuato un numero fisso di 18 alunni, compresi i docenti e i sostegni associati alla classe per ciascun aula, circostanza che lascerebbe intendere che tutte le classi abbiano la stessa metratura. Se così fosse non si spiegherebbe come in aule delle stesse dimensioni possano entrare classi composte da 18 alunni e classi composte fino ed oltre 26 alunni. A tal proposito appare opportuno evidenziare che la classe 5 C è composta da soli 17 alunni di cui 1 non ancora frequentante, gravata dall’ingresso di un nuovo bambino nonostante la situazione di emergenza che stiamo vivendo, senza tenere in considerazione che la classe conta già la presenza di 4 sostegni e un DSA.

Pertanto, visto il continuo rimbalzo di responsabilità che ad oggi non ha portato a nulla di fatto per la normale ripresa delle lezioni, ma anzi continua a logorare i rapporti tra scuola e genitori, chiediamo che chi di dovere intervenga lasciando il posto alle azioni più che alle parole, per porre fine a questa interminabile odissea.

I genitori della classe 5 C primaria del Circolo Didattico Statale Leonardo Sciascia