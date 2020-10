Una persona è rimasta ferita a causa di un incidente tra un’auto e un mezzo pesante, avvenuto sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula. Lo riferisce Anas precisando che la strada, a causa del sinistro, è chiusa al traffico provvisoriamente in prossimità del km 253,400, a Gela (Caltanissetta). La persona ferita è stata portata via in elisoccorso.