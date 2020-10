In Sicilia contagi in calo, impennata nel nisseno con 41 positivi

In calo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono stati 708 contro gli 860 del giorno precedente e questo nonostante un lieve incremento dei tamponi effettuati, 7.499. Sono 10 le persone decedute. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute. Intanto crescono i ricoverati con sintomi, 787 (+60), 111 dei quali in terapia intensiva (+8). In 11.290 si trovano in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi sono 12.188.

In provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore, come recita il bollettino diramato dalla direzione generale dell’Asp, i nuovi positivi sono 41 pazienti in isolamento domiciliare : 8 di Caltanissetta, 6 di Gela, 5 di Mazzarino, 4 di Resuttano, 4 di San Cataldo, 5 di Riesi, 3 di Vallelunga, 2 di Sommatino, 1 di Mussomeli, 1 di Serradifalco e 2 di Butera. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive un paziente proveniente da Mazzarino e dimesso dalla stessa UOC un paziente di Caltanissetta. Deceduto presso la UOC Anestesia e Rianimazione un paziente di Caltanissetta. Guariti 8 pazienti in isolamento domiciliare: 5 di Caltanissetta e 3 di Gela.