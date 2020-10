Giornata mondiale degli insegnanti: com’è cambiato il ruolo con il Covid 19

Oggi, venerdì 5 ottobre, si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. La funzione è quella di “mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti”. La giornata mondiale degli insegnanti è stata istituita 26 anni fa con la collaborazione unita dell’UNICEF, del PNUD, della Organizzazione internazionale del lavoro e la Internazionale della Educazione in memoria della sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante.

Il ruolo degli insegnanti, in questi ultimi mesi, è stato profondamente modificato soprattutto nell’approccio formativo e didattico.

Abbandonata la lezione in presenza, la didattica “frontale” è avvenuta, negli ultimi mesi dell’anno scolastico 2018/2019 esclusivamente online e, adesso, il rientro non ha riportato indietro le vecchie metodologie.

Igienizzazione, materiale scolastico da non scambiarsi e perfino l’utilizzo di un gessetto alla lavagna è diventato oggetto di accese discussioni legate alla prevenzione da Covid 19.

Proprio per sottolineare la difficile situazione in prima linea che si sta vivendo in questi mesi di pandemia l’UNESCO ha diffuso il tema 2020, “Insegnanti: gestire una crisi e immaginare un altro futuro”, specificando che “Oggi è il momento di riconoscere il ruolo degli insegnanti nel garantire che una generazione di studenti possa raggiungere il suo pieno potenziale, e l’importanza dell’educazione per la crescita economica e la coesione sociale durante e dopo la pandemia. Oggi è il momento di immaginare nuovamente l’educazione e raggiungere la nostra visione di uguaglianza di accesso per tutti i bambini e le bambine a un’educazione di qualità”.