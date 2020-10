Emergenza Covid. Giuseppe Conte: “Didattica in presenza a rischio”.

La didattica in presenza, alla luce dell’accentuarsi della curva di contagio da Covid è in pericolo. A sostenerlo è stato il premier Giuseppe Conte in occasione della festa de “Il Foglio”.

“La curva – ha detto Conte – sta subendo una impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza, alcuni presidenti di regione lo hanno fatto, non e’ il nostro obiettivo, noi continuiamo a difendere fino alla fine la didattica in presenza. Ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute del tessuto economico”.