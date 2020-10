Emergenza Covid. Al via test rapidi da medici di base e pediatri.

Al via test rapidi da medici di base e pediatri. Ciò grazie alla ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi. Si tratta di un provvedimento importante che consentirà ai medici di base e agli stessi pediatri di effettuare tamponi rapidi sulla popolazione.

“Ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’Accordo per l’esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri” di famiglia”.

Come riportato da Adnkronos, a dichiararlo è stato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Un passaggio fondamentale “per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contagio in modo più capillare sul territorio”.