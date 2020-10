Eccellenza. Rinviata al 21 ottobre alle 15,30 la partita Cus Palermo – Nissa.

La partita tra il Cus Palermo e la Nissa del presidente Arialdo Giammusso (nella foto), che avrebbe dovuto giocarsi sabato 10 ottobre a Palermo, è stata rinviata. Lo ha reso noto La Nissa Fc che, tramite comunicato diffuso sulla sua pagina facebook, ha informato i propri tifosi di aver ricevuto una comunicazione da parte della Lega che la partita di domani in programma sul campo del Cus Palermo, “è stata rinviata a data da destinarsi per motivi tecnici come previsto dal protocollo della Lega Calcio sulla prevenzione alla diffusione del COVID-19, essendosi registrato un caso sospetto nelle file della squadra palermitana”.

La Lnd Sicilia ha comunicato ufficialmente che C.U.S. Palermo/Nissa F.C. del 10.10.2020 ore 15.30 per motivi tecnici viene rinviata a Mercoledì 21.10 2020 ore 15.30.