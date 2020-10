Covid19, mascherine all’aperto: da oggi controlli e sanzioni, ancora troppi i positivi

Dpcm rinviato. Il nuovo decreto potrebbe arrivare tra una settimana

Il ministro Speranza: «Situazione in peggioramento non illudiamoci»

«Non dobbiamo farci illusioni

e pensare di esserne fuori“: perché il

virus circola in maniera “diffusa e ge-

neralizzata» in tutta Italia con la cur-

va dei contagi in crescita da nove set-

timane consecutive. Il ministro della

Salute Roberto Speranza spiega in

Parlamento la scelta del governo di

prorogare lo stato d’emergenza al 31

gennaio e la necessità di mettere in

campo ulteriori misure anticovid,

dall’obbligo della mascherina anche

all’aperto all’inasprimento delle san-

zioni per chi viola i divieti fino all’al-

largamento della lista dei paesi dai

quali è obbligatorio effettuare il tam-

pone all’arrivo in Italia. «Siamo in una

fase di peggioramento oggettivo nel-

la quale nessuna realtà è fuori dai ri-

schi» ribadisce Speranza, in piena

sintonia con il premier Giuseppe

Conte: «la battaglia non è vinta, la so-

glia di attenzione deve restare massi-

ma, anche nelle settimane e nei mesi a

venire».

I primi provvedimenti arriveranno

già nelle prossime ore con l’approva-

zione da parte del Consiglio dei mini-

stri della delibera che proroga per 4

mesi lo stato d’emergenza e del decre-

to legge con la cornice normativa per

il successivo Dpcm. Provvedimento,

quest’ultimo, che vede due ipotesi sul

tavolo di Palazzo Chigi, legate en-

trambe al voto della Camera sulla ri-

soluzione di maggioranza: la prima è

quella di vararlo assieme al decreto

legge, la seconda è quella di un Dpcm

«ponte» che arrivi al 15 ottobre, ter-

mine di scadenza dell’attuale stato di

emergenza. In ogni caso, sarà il decre-

to legge ad introdurre le misure che il

governo ritiene più urgenti: l’utilizzo

delle mascherine anche all’aperto e

l’impossibilità per le Regioni di ema-

nare ordinanze più soft rispetto ai

provvedimenti dell’esecutivo.

L’obbligo di coprirsi naso e bocca –

dal quale sono esclusi i bambini sotto

i sei anni, chi fa attività motoria e chi

è affetto da patologie e disabilità non

compatibili con l’utilizzo delle ma-

scherine – viene codificato con più

chiarezza: bisognerà infatti, si legge

nella bozza del testo, «avere sempre

con sé, al di fuori della propria abita-

zione» i dispositivi di protezione in-

dividuale, ma «l’obbligatorietà dell’u-

tilizzo anche all’aperto» scatta quan-

do «si sia in prossimità di altre perso-

ne non conviventi, e comunque con

salvezza dei protocolli anti-contagio

previsti per specifiche attività econo-

miche e produttive, nonché delle li-

nee guida per il consumo di cibi e be-

vande». Il Dpcm dovrebbe invece pre-

vedere delle sanzioni amministrative

da 400 a mille euro per chi non rispet-

ta l’obbligo e per quei gestori dei loca-

li che non fanno rispettare i divieti,

così come l’aumento dei controlli per

evitare gli assembramenti, «che – dice

Speranza – sono un rischio reale che

non possiamo permetterci» e il tam-

pone obbligatorio per chi arriva da

Gran Bretagna, Belgio e Olanda. Non

ci sarà invece, almeno per il momen-

to, alcuna restrizione di orari per bar,

ristoranti e locali. Sia Conte sia Spe-

ranza, ribadiscono fonti di governo,

«non vogliono il coprifuoco».

L’altro punto che sarà inserito nel

decreto legge riguarda i poteri delle

Regioni. La bozza prevede che i go-

vernatori possono sempre adottare

ordinanze anti contagio più restritti-

ve di quelle disposte dai Dpcm ma

possono adottarne di «ampliative»,

quindi più permissive, solo nei casi in

cui i Dpcm espressamente lo preve-

dano e previo parere conforme del

Cts. Su questo aspetto Speranza è sta-

to chiaro nel suo intervento alla Ca-

mera: «è evidente che in questo tem-

po nuovo c’è bisogno di un livello di

coordinamento molto più forte e si-

gnificativo rispetto agli ultimi mesi»

ha detto chiedendo che si recuperi «lo

spirito di unità nazionale, lo spirito di

marzo quando il paese ha saputo es-

sere unito». Sulla questione ci sarà

una riunione con le Regioni subito

dopo il Cdm e sarà il ministri per gli

Affari Regionali Francesco Boccia as-

sieme a Speranza ad illustrare il per-

ché è necessario mantenere la linea

della massima prudenza. Partendo

dai numeri delle ultime 24 ore: altri

2.677 nuovi casi su centomila tamponi

e 28 vittime – il numero più alto da

diversi mesi – oltre 60mila attual-

mente positivi di cui 3.600 ricoverati

nei reparti ordinari e 319 in terapia

intensiva (dato, quest’ultimo, in calo

dopo diversi giorni). Con la Campania

che, ancora una volta, fa segnare il

numero più alto di contagi in Italia.

