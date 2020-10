Un magistrato del tribunale di Caltanissetta e’ risultato positivo al Coronavirus. E’ il secondo caso in pochi giorni al Palazzo di Giustizia. Due giorni fa una dipendente amministrativa della Corte d’Appello e’ stata ricoverata per una polmonite da Covid e trasferita all’ospedale di Partinico. In queste ore, cosi’ come disposto dall’Asp di Caltanissetta, saranno sanificati i locali e lunedi’ riprendera’ la normale attivita’. (ANSA).