Covid 19. Tre decessi in Sicilia, tra cui due anziani coniugi. Il terzo era un dipendente comunale.

A fronte di 298 nuovi casi di positività, si sono registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia anche tre decessi.

In particolare, nel caso di due delle tre persone decedute, si trattava di coniugi di Mezzojuso in provincia di Palermo. I due coniugi di 80 anni sono morti dopo essere risultati entrambi positivi al Covid 19.

Anche tre persone appartenenti alla loro stessa famiglia sono risultate positive e sono ora in quarantena.

La terza vittima è invece di Mazara del Vallo. Si tratta di un dipendente comunale. Per lui il sindaco Salvatore Quinci ha disposto che le bandiere del Municipio restino a mezz’asta in segno di lutto in memoria del dipendente che, per altro, era molto conosciuto ed apprezzato a Mazara.

In Sicilia da quando è scoppiata la pandemia, il numero delle persone decedute è di 339.