Coronavirus, Palermo: protesta dei lavoratori dello spettacolo

Lavoratori dello spettacolo dal vivo e della produzione culturale in piazza a Palermo per una manifestazione che si svolgerà, a partire dalle 10, in forma statica, “nel rispetto delle norme anti-Covid”, davanti la scalinata del Teatro Massimo, in piazza Verdi.

L’iniziativa a carattere regionale è di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale del settore per chiedere provvedimenti di tutela e di rilancio.

Covid ma non solo. “A mettere in ginocchio il settore – dice Maurizio Rosso, coordinatore regionale della Slc Cgil – sono anni di incuria e di mancati investimenti. Si aggiunge la crisi odierna che sta pesando soprattutto sui tanti freelance, attori e maestranze, che non godono di ammortizzatori sociali”. I sindacati chiedono “garanzie per gli artisti che vivono una vita da precari e che in questo periodo di emergenza sanitaria sono alle corde”.

L’Italia investe in produzione culturale solo lo 0,19 per cento del Pil contro l’1,7 per cento di Francia e Germania.

“Per questo – sostiene il segretario della Slc – il settore è sempre più in difficoltà. Noi chiediamo finanziamenti certi per le fondazioni liriche, i teatri di prosa, le istituzioni concertistiche classiche e del jazz, in modo che possano effettuare una programmazione triennale”.

Dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil la richiesta di “riconoscimento e tutele per tutte le espressioni artistiche, compreso la danza classica che – conclude Rosso – per l’incuria dello Stato rischia di morire”.