Coronavirus, in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore 18 positivi, 4 nel capoluogo nisseno

Oggi in Sicilia sono stati rilevati 574 nuovi casi di Covid-19 con 8131 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 10 vittime. I nuovi guariti invece sono 86. Le persone attualmente positive in regione sono 7.497. Le persone ricoverate sono 619, 26 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 77, 5 in più rispetto alla scorsa comunicazione.

In provincia di Caltanissetta, come da aggiornamento della direzione generale dell’Asp, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid19 sono 18 tutti in isolamento domiciliare: 5 di Niscemi, 9 di Gela e 4 di Caltanissetta. Guariti da Covid-19 2 pazienti in isolamento domiciliare: 1 di Gela e 1 di Niscemi.