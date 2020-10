Coronavirus: 18 positivi nel nisseno nelle ultime 24 ore, 6 sono di Caltanissetta

Sono 399 i positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in SICILIA. Attualmente nell’isola ci sono 5487 casi, sono invece sette i morti in più rispetto a ieri e 92 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola, dall’inizio della pandemia, si sono registrati 10691 casi. I dati sono riportati nel bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore, come recita il bollettino diramato dalla direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, i pazienti positivi al covid 19 sono18 , tutti in isolamento domiciliare: 8 di Gela, 6 di Caltanissetta, 2 di San Cataldo e 2 di Niscemi. Trasferito un paziente di Gela dalla UOC Malattie Infettive alla UOC Anestesia e Rianimazione, nella quale è deceduto un paziente proveniente da fuori provincia. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive un paziente proveniente da fuori provincia.