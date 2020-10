Condanna Messina Denaro: Maria Falcone ringrazia i magistrati di Caltanissetta

“Voglio esprimere il mio ringraziamento ai magistrati di Caltanissetta per il prezioso lavoro di ricostruzione fatto in questi anni”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone e presidente della fondazione che del giudice ucciso dalla mafia porta il nome, dopo la sentenza di condanna del boss Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio, emessa la scorsa notte dalla corte d’Assise di Caltanissetta. “Con la condanna del capomafia Messina Denaro – ha aggiunto – e’ stato aggiunto un altro fondamentale tassello sugli anni bui delle stragi del 1992. Solo la verita’ piena sugli attentati che insanguinarono l’Italia puo’ rendere giustizia, non solo alle vittime, ma a tutto il Paese”.