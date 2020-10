Caltanissetta, Inner Wheel. Domenica il X Torneo di beneficienza

Nell’interpretare il tema dell’anno “Lead the Change”, l’Inner Wheel Club di Caltanissetta l’11 ottobre scende in campo al “Tennis-Padel – La Baita” per realizzare il X Torneo sportivo benefico.

Le racchette, per adulti e bambini, inizieranno a schioccare dalle ore 10 e proseguiranno nell’arco della giornata.

“L’impegno associativo, finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive – ha spiegato la presidentessa Chiara dell’Utri Tornatore -, mira a favorire l’inclusione sociale di alcuni minori a rischio, seguiti dalla Comunità Etnos. L’iniziativa garantirà l’accesso a un corso di mountain bike e offrirà loro la possibilità di apprendere valori come il rispetto delle regole e di sviluppare un senso di appartenenza alla comunità”.

Un progetto avviato in sinergia con tutte le socie del club service nisseno che si inserisce all’interno di un programma articolato in attività di supporto e sostegno delle categorie più deboli del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i recapiti 3209086190 oppure 3925205574