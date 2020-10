Caltanissetta, coronavirus “colpisce” 18enne: insufficienza respiratoria, ricoverato al S.Elia

Un giovane di 18 anni e’ stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per coronavirus. Il paziente, che viene da Mazzarino, ha una polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria. “Fino ad oggi tra i pazienti covid – ha detto il primario del reparto Giovanni Mazzola – non avevamo mai visto un ragazzo cosi’ giovane con questo quadro clinico. Quindi si tratta sicuramente di un caso raro. Attualmente il ragazzo, che manifesta insufficienza respiratoria, e’ in ossigenoterapia con la mascherina. Abbiamo anche una ragazza di 27 anni ma sta gia’ molto meglio”. (foto di repertorio)