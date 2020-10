Caltanissetta, chi è stato in pizzeria a Villalba tra 16 e il 18 ottobre contatti l’Asp: indagine epidemiologica

L’ASP lancia un nuovo segnale di allerta per proteggere la salute dei cittadini dopo che un dipendente del ristorante – pizzeria “Rubino” nel Comune di Villalba, in via Piersanti Mattarella, è risultato positivo al Covid-19.

“Si invitano i soggetti che nei giorni da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2020 hanno frequentato detta pizzeria a comunicare all’indirizzo di posta elettronica spempcovid19@asp.cl.it i seguenti dati: data in cui sono stati alla pizzeria Rubino, nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono cellulare”

Il personale addetto al contact tracing dell’ASP nissena provvederà a contattarli per fissare l’appuntamento utile ad effettuare il tampone.