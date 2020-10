Butera. Consegnati lavori di cinque progetti per la messa in sicurezza di immobili comunali e per consolidare il centro abitato.

BUTERA. Sono stati sottoscritti quattro contratti e consegnati i relativi lavori dei quattro progetti finanziati dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza degli immobili comunali ed il consolidamento delle pendici del centro abitato.

I lavori riguardano la messa in sicurezza dell’edificio comunale in piazza Dante, interventi di messa in sicurezza della scuola Santa Caterina di Piazza Italia e della scuola media Mario Gori, e infine il consolidamento di Via Martiri di Ungheria.

Oltre ai quattro progetti ne va aggiunto un quinto riguardante il consolidamento delle pendici di Piazza Giudice Costa i cui lavori saranno consegnati tra qualche giorno.

Lo ha reso noto il sindaco Filippo Balbo (nella foto). Il primo cittadino ha anche detto che i cinque cantieri apriranno tutti entro il mese di ottobre e potranno costituire un volano per l’economia locale e per le stesse imprese locali.

Il sindaco ha anche ringraziato l’amministrazione comunale per aver lavorato alle procedure che hanno permesso di ottenere i finanziamenti, ma anche per il gran lavoro fatto dall’Ufficio tecnico comunale nel seguire le procedure di gara e l’affidamento dei lavori.