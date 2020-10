Bompensiere, cerimonia di “investitura” per un nuovo confrate del “SS.Sacramento”

BOMPENSIERE – Cerimonia di “investitura” di un nuovo confrate nella Confraternita “SS. Sacramento” della Parrocchia SS. Crocifisso di Bompensiere in occasione delle festività per il Santo Patrono SS. Crocifisso il cui culmine di celebrazione si è avuto nella Santa Messa solenne serale di domenica scorsa. Si tratta di un evento particolare per la comunità di Bompensiere, pochi abitanti ma tanta voglia di Fede, sia pure nella logica minimalista dei numeri. Il nuovo confrate Walter Tona è stato accolto durante la celebrazione della Santa Messa solenne per la festa del Patrono di Bompensiere il SS. Crocifisso dall’abbraccio virtuale del Parroco, dei confrati e dalla comunità tutta con la cerimonia della “vestizione” e con la formula “Compiuto, con la grazia di Dio, il tempo di riflessione, avendo riconosciuto che è chiamata divina l’invito a vivere la spiritualità delle confraternite, volendo accogliere la vocazione suscitata in me, confortato dal parere positivo di coloro che mi hanno accompagnato, chiedo di poter vivere la perfezione cristiana secondo la forma di vita della confraternita SS. Sacramento.” La cerimonia si è svolta durante la celebrazione della Messa con l’invito a Walter, da parte del Parroco Padre Salvatore Pignatone, ad esprimere la sua volontà di adesione nel percorso di Fede confraternale con una solenne promessa. Walter è stato presentato dal Segretario Totino Saia e poi portato ad indossare l’abito confraternale dal Priore Lillo Arnone e dal Vice Priore Giuseppe Capobianco. Era presente anche il Comandante la Stazione carabinieri di Montedoro. I Commissari straordinari del Comune, pur non essendo presenti per impegni, hanno inviato un messaggio di buon augurio al Parroco Padre Salvatore Pignatone. Walter, il nuovo giovane aderente, è stato accolto con un abbraccio virtuale dai Confrati e da tutta la comunità parrocchiale. Il suo ingresso è un auspicio per altri, soprattutto giovani, che vorranno entrare a far parte di questo sodalizio che, nonostante il limitato numero dei confrati risulta di buona presenza se lo si collega agli abitanti del piccolo centro.