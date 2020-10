Amministrative 2020, Savona (FI): “In Sicilia il partito conferma eccellenti risultati, specie dove il centrodestra è unito”

“La tornata elettorale appena conclusa ha decretato un dato certo: Forza Italia c’è, specialmente nei Comuni laddove era presente un proprio candidato sindaco, a eccezione di Agrigento dove però si conferma il primo partito in assoluto, con oltre 5mila voti. Anche a Casteltermini, grazie anche ad un progetto civico, siamo sul podio delle liste più votate. Grande risultato a Ribera, sancito da una vittoria mai in discussione. Dopo lo scioglimento anche il comune di Camastra può contare sul giovane Dario Gaglio”. Lo afferma il Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Riccardo Savona di Forza Italia, commentando il verdetto elettorale a scrutinio chiuso.

“Nel palermitano – conclude il Parlamentare – un ottimo risultato è stato raggiunto anche dal progetto civico a Misilmeri – qui l’unico rammarico è aver perso un seggio in consiglio per soli 20 voti di scarto. Sono certo che Antonino Ferraro saprà distinguersi e scalare i vertici istituzionali in Comune. Bene anche a Villabate e Carini – in quest’ultimo caso , il piccolo contributo è stato utile per giungere ad un ballottaggio dagli esiti non scontati. Infine Termini Imerese, in cui Forza Italia si conferma il primo partito all’opposizione e secondo in assoluto, distanziato dal primo per una manciata di voti. In generale si conferma un trend: dove il centrodestra si presenta unito come coalizione, si vince e anche nettamente. In Sicilia il partito è radicato e dimostra di essere una garanzia. Su tali presupposti dobbiamo ripartire per costruire qualcosa di importante”.