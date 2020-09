Via Calogero Montante diventa Adriano Olivetti, il sindaco Gambino: “Lo avevo promesso, atto di trasparenza e coraggio”

“Abbiamo voluto rimettere le cose ciascuna al proprio posto anche i nomi delle strade. Una delle vie principali della zona industriale nissena non sarà più via Calogero Montante inopinatamente intestata al nonno dell’ex presidente di Sicilindustria Antonello Montante condannato a 14 anni in primo grado. Così dichiara il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Io e la mia giunta abbiamo scelto un atto politico quello di intitolare ad Adriano Olivetti esempio di imprenditoria sana ed illuminata, proprio quella strada. Un atto che racconta un progetto di trasparenza e mi permetto di dire anche di coraggio, da parte di questa amministrazione. Lo avevo dichiarato all’inizio mandato e l’ho fatto, lo dovevo alla città, lo dovevo a tutti quelli che hanno subito in questi anni, vessazioni ed emarginazione sormontati da una cappa oscura che teneva tutto artatamente fermo, immobile. Stiamo con fatica ricominciando a muoverci – conclude il sindaco del capoluogo nisseno – partendo anche da qui. “

Roberto Gambino